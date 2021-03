Il dolce buongiorno in intimo di Miss Claudia Ruggeri è piacevole quanto una fumante tazza di caffè: è pura magia.

L’attesa per la prima puntata della nuova stagione di Avanti Un Altro ormai sta per terminare con gioia dei suoi telespettatori, e finalmente la prosperosa ed incantevole Miss Claudia Ruggeri potrà riprendere il suo ruolo di prediletta showgirl al suo interno. A tre ore dall’appuntamento serale si moltiplicano nel frattempo gli apprezzamenti ad uno dei suoi ultimi scatti mattutini. Un buongiorno che arriva agli occhi dei suoi ammiratori con la dolcezza di una profumata tazza di caffè fumante.

Claudia Ruggeri e la magia di un dolcissimo buongiorno

“Il dolce far niente della domenica ☕“, scrive nella didascalia la soubrette romana e lo dimostra nello scatto che raggiunge adesso su Instagram a ventiquattro ore di distanza dalla sua pubblicazione i 35mila like. Una modalità funzionale ed anti stress che potrà sicuramente giovare anche alla sua presenza di questa sera sul canale Mediaset.

Inoltre come testimoniato anche nelle sue storie più recenti un servizio diurno del TG5 ha citato con entusiasmo il “grande ritorno” del programma guidato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una serie di immagini in movimento, nello studio televisivo e dietro le quinte, che regalano dei curiosi ritratti sulle estrose personalità presenti anche negli ultimi anni della trasmissione.

Anche lo stesso conduttore, all’ultima proposta della giornalista sul “forse ci vorrebbe un po’ più di euforia“, sembra perdere il controllo. Non se lo fa ripetere una seconda volta e, lanciando un urlo di entusiasmo rivolto ai presenti in studio, si guadagna una risposta ricca di altrettanta foga. Il tutto poi terminerà, come al suo solito, con un caldo applauso.