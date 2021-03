Covid-19, il Cts si riunisce: nuove misure in arrivo

Nella giornata di domani, il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà per valutare soluzioni drastiche: previste nuove misure per arginare l’emergenza Covid

Nella giornata di domani, martedì 9 marzo, il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà a seguito delle pressioni ricevute dal Governo. La curva epidemiologica, che non accenna ad abbassarsi, continua a destare preoccupazione e a richiedere la valutazione di misure più rigide. Solo quest’oggi, sono stati registrati 13.902 nuovi contagiati e 318 morti, che hanno portato il bilancio delle vittime oltre la soglia delle 100.000 unità.

Tra le ipotesi prese in esame, la possibilità di un ulteriore rafforzamento delle restrizioni in zona rossa. Il Cts vaglierà anche l’eventualità di un lockdown generale da imporre durante il weekend, ed anche l’entrata automatica in lockdown con un numero di casi pari a 250 ogni 100.000 abitanti.

IN AGGIORNAMENTO

