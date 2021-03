Daniela Virgilio, “Patrizia” di Romanzo è splendida, sorriso coinvolgente – FOTO

L’attrice Daniela Virgilio si è mostrata sui social a fianco di un’amica e collega, sorriso smagliante per loro e tanti ricordi condivisi in 6 anni

Classe 1983 ma anche tanta classe da vendere per l’attrice Daniela Virgilio che tutti noi conosciamo principalmente per il ruolo di Patrizia nella fiction di successo “Romanzo criminale”. Ma Daniela non ha avuto solo quel ruolo così impattante come attrice, ha debuttato poi anche al fianco di alcuni attori italiani come Elio Germano e Fabio De Luigi nella commedia “Questione di Karma”.

Nel 2011 recita nel film “Immaturi”, diretto da Paolo Genovese. Nel 2012 è di nuovo al cinema con il film “Good As You – Tutti i colori dell’amore” di Mariano Lamberti ma l’abbiamo vista recitare magistralmente anche nella fiction “A un passo dal cielo”.

Daniela Virgilio incanta Instagram con un sorriso contagioso e raggiante

Dal 2008 al 2011 come abbiamo anticipato, interpreta Patrizia, una prostituta d’alto borgo nella serie televisiva “Romanzo Criminale”, un personaggio molto importante per lei che le ha permesso di crescere molto professionalmente. Della fiction non si è portata solo un grande ricordo ma anche alcune grandi amicizie, come quella con Greta Scarano.

“6 anni di sorrisi in una foto sola🌹” scrive Daniela Virgilio a margine dello scatto che ha condiviso poche ore fa sulla sua pagina Instagram e che la vede sorridente a fianco dell’amica e collega Greta Scarano che nella fiction interpreta Angelina.

Daniela sorride felice, gli occhi le brillano in volto e il suo sorridere diventa coinvolgente. Bella e solare l’attrice romana cattura ancora una volta l’attenzione dei suoi fan che la premiano con commenti molto calorosi. “Mi sembra di conoscere queste 2 giovincelle 😂 ciaooo ragazze 🙌” scrive una fan contenta di vedere le due donne unite e insieme.