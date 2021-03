La Barolo condivide su Instagram una foto in cui appare una vera diva elegante con in mano un famoso profumo

La bella Elena Barolo su Intagram ha condiviso una foto in cui appare con un mini abito nero in velluto, aperto a V sul décolleté e impreziosito da una striscia argentata. In mano tiene il famoso profumo Opium di Yves Sain Laurent, fa da testimonial ed appare davvero magnifica. D’altronde la Barolo ha un’eleganza e raffinatezza innata e si presta bene al marchi famoso e di lusso che incanta da anni il panorama della moda e profumeria.

Elena Barolo una vera icona della moda

La Barolo appare come un’icona della moda su Instagram. i suoi look sono fantastici e decisamente attuali e raffinati. Veste marchi famosissimi e di lusso come Chanel, Yves Saint Laurent e anche Hérmes. Tra i marchi più costosi del panorama della moda, certo ma lei può permetterselo. Appare chic in ogni scatto e mai fuori posto, insomma la classe non è acqua. E lei di classe ne ha da vendere. Ogni dettaglio dei suoi look è curato e si nota, a partire dall’occhiale con la catena, alla borsetta a secchiello e ovviamente al tacco a spillo da capogiro.

Anche con outfit più sensuali, non risulta mai volgare la Barolo, riesce ad essere elegante e chic anche con camicette di pizzo trasparenti e abiti corti con spacchi profondi. Tutto sta nel saper portare i vestiti nel modo giusto. Poi certo anche la fisicità fa la differenza, lei ha un fisico minuto e proporzionato. Non ha forme procaci che possono risultare volgari con alcuni abiti. Anche il suo barboncino Whisky è sempre super chic ed elegante e a volte in pandan con la sua padrona. In uno scatto infatti lei appare con indosso una tuta arancione con scritto su “Elena” e il piccolo barboncino anche lui indossa la sua tuta dello stesso materiale e colore con scritto “Whisky”.

Sono davvero bellissimi e chic insieme. Anche il piccolo cucciolo ha un armadio vasto come la padrona. In altri scatti appare anche con l‘impermeabile blu per andare sulla neve. Insomma la Barolo è tutta eleganza e raffinatezza, un esempio da seguire nei look sicuramente.