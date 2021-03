Eleonora Incardona esplosiva, il lato A è da oscar e la posa è piccante – FOTO

Eleonora Incardona lancia una foto nel suo archivio di Instagram da far venire il mal di testa. Primo piano sul lato A: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

L’ex cognata di Diletta Leotta, la bellissima e affascinante Eleonora Incardona ha “infiammato” di nuovo Instagram con una posa fantascientifica. La web influencer ama mettersi in mostra sempre e dovunque abbia voglia di “spendere” un pò di tempo libero, nonostante le difficoltà del caso.

In una seconda vita da single non le pesa affatto restare solo con se stessa, dopo varie delusioni d’amore. L’ultima in ordine di tempo è proprio quella con Mirko Manola, il fratellastro di Diletta Leotta, con la quale exit pool del gossip e fan li mettevano l’una di fronte all’altra.

Il pensiero sull’amore ha cambiato registro per Eleonora, che ultimamente si è lasciata andare con una chiosa non troppo fiduciosa per i futuri fidanzati. “Cerco un uomo che guarda me, allo stesso modo in cui ammiro la pizza”

LEGGI ANCHE —–> Michela Persico in bikini è un amore, ma la chitarra la copre in basso – FOTO



Eleonora Incardona a bordo vasca è uno spettacolo: le sorride anche il clima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

LEGGI ANCHE —–> Amadeus e Giovanna lo sguardo d’intesa e la passione che arde ancora – FOTO



Una donna speciale con la passione per la moda e il design impresse nella mente ha dato valore al proprio “Ego” dopo essere uscita da un labirinto di spine, in cui l’amore si è ritrovato a navigare. Così, Eleonora Incardona ha deciso di guardare sempre l’altra faccia della medaglia, quella nel proprio mondo, della libertà in generale.

Nonostante ciò, l’ex cognata della Leotta non ha cambiato opinioni o registri visivi sui social network, apparendo sempre unica e perfetta da un punto di vista fisico. Nonostante le restrizioni anti covid, Eleonora ha cavalcato l’onda del clima pre-estivo e si è concessa un pò di relax in piscina.

L’obiettivo della camera di Instagram ingrandisce in direzione di un lato A da “premio oscar”. Una “bomba” sexy con il fisico longilineo e due curve mozzafiato che faticano a trattenersi nel costume a reggiseno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Non poteva fare di meglio Eleonora in questo periodo, se non ascoltare l’istinto del suo cuore. E voi, invece cosa ne pensate della sua performance “piccante”?