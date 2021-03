Dopo il successo a Sanremo 2021, Elodie non si ferma e nella giornata mondiale delle donne, la cantante non perde occasione di fare sentire la sua voce

E’ stata strepitosa, sensazionale, unica. Elodie ha conquistato tutti con il suo talento e la bravura mostrata a Sanremo 2021. Questa volta non è stata una dei concorrenti, ma la presentatrice di una delle cinque serate che è riuscita a regalare agli italiani quello di cui avevano bisogno: uno spettacolo a trecentosessanta gradi. Ha ancora molto da imparare come conduttrice, ma la grinta e l’impegno le faranno avere senza dubbio grandi risultati. Per il momento è sulla strada giusta.

Elodie: il messaggio ai suoi fan, cosa dice la cantante?

Elodie è l’esempio reale che nella vita la bravura e il talento possono portare al successo. La giovane cantante, come ha spiegato nel corso di una delle puntate di Sanremo 2021, non ha mai avuto la possibilità di seguire una scuola di canto ma grazie all’impegno, alla determinazione e ad un pizzico di fortuna si è fatta strada nel mondo della musica ed oggi è in cima alle classifiche. Così mostra su Instagram la sua notorietà: la copertina di Icon Magazine di marzo è sua. Ma il post non si limita alla foto, Elodie non lascia niente al caso e condivide con i fan anche un messaggio importante.

“Le donne possono fare tutto, in tutti i campi – scrive – Nella Giornata internazionale dei diritti della donna questo è il mio augurio per tutte noi ma anche per tutti gli uomini perché nessun diritto sia più violato”. Una cover in bianco e nero, il suo sguardo in primo piano.

Elodie non ha bisogno di filtri o trucchi per apparire, a lei interessa essere ed è ciò che ha dimostrato nel corso degli anni al pubblico italiano che la adora e la supporta ovunque.