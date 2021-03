Elodie ci regala un attimo di quotidianità: sul letto e solo in canotta insieme al suo fidanzato. Ma quanto sono belli insieme?

Continua l’effetto Sanremo per Elodie che vive un momento fantastico. La cantante di “Guaranà” ha incantato tutti sul palco dell’Ariston, voluta da Amadeus nella seconda serata del Festival come sua spalla, nella versione di co-conduttrice. E l’esordio per lei è stato scoppiettante. Solo tanti applausi, apprezzamenti e commenti positivi per come si è “comportata” su quel palco così importante.

Una vera pantera, in tutto e per tutto, dalla conduzione, alla sua esibizione con una coda lunghissima, al monologo fino agli outfit scelti, molto provocanti ma azzeccati che hanno accentuato il suo fisico da vera panterona.

E chissà cosa ne avrà pensato il suo Marracash, il rapper che fa coppia fissa con lei ormai da diverso tempo. Galeotta è stata la collaborazione tra di loro per la canzone “Margarita”. Da allora non si sono più separati.

Elodie, sul letto con il suo Marracash: effetto wow

E Marracash ha aspettato la sua Elodie a casa dopo il ritorno da Sanremo. Per lei una valanga di rose rosse che hanno lasciato la cantante senza parole. Ieri sera si sono fatti vedere di nuovo insieme tramite il profilo di lei che ha voluto un po’ scherzare nelle sue Instagram Stories e ha coinvolto anche il suo fidanzato.

I due sono sul letto e si divertono con uno dei tanti filtri disponibili. Prima è Elodie a farsi vedere, addosso solo una canotta nera, abbastanza scollata che lascia vedere le sue forme. Semplicissima ma pazzesca. Orecchie da elfo, ali sul bianco quasi trasparenti e un gioiello sulla fronte.

Poi però sposta subito il telefono di lato e accanto a sé spunta il suo amore, il rapper che la affianca e l’effetto del filtro va verso di lui. I due ridono e lei in sottofondi dice “daje”. Semplicemente bellissimi ed ironici insieme, Elodie e Marracash. L’applauso del web è tutto per loro, bellissimi più che mai insieme.