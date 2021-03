Fedez e Chiara, le tre FOTO che rivelano il nome della piccola

Quale sarà il nome della bambina in arrivo in casa Ferragnez? Sembrerebbe che la coppia lo abbia svelato tramite i loro profili Instagram.

Ci si domanda molto spesso quale possa essere il nome che Chiara Ferragni e Fedez abbiano scelto per la nascitura, in arrivo nei prossimi giorni.

Dopo la nascita del piccolo Leone infatti ci sarà un nuovo arrivo in casa Ferragnez e questa volta si tratta di una femminuccia.

Il nome però è stato tenuto segreto dalla coppia fino ad ora e avevano dichiarato che sarebbe stato svelato il giorno in cui Chiara partorirà.

Eppure qualcosa è sfuggito ai genitori della piccola e come già è successo a Fedez con il brano in gara a Sanremo spoilerato attraverso il proprio profilo social, anche in questo caso avrebbero già svelato il nome della bambina.

Quale nome hanno scelto Chiara e Fedez?

La più famosa influencer italiana è ormai al nono mese di gravidanza e potrebbe partorire da un momento all’altro. Dunque a breve scopriremo qual è il nome che hanno scelto per la sorellina di Leone.

Eppure qualcosa già è sfuggita alla coppia, innanzitutto l’iniziale del nome che Fedez ha voluto rendere nota con il suo abito firmato Versace con cui si è presentato al Festival di Sanremo, e dove erano disegnate le iniziali di tutta la famiglia: F, C, L e V.

Quindi l’iniziale del nome della bambina è la V.

Ma se guardiamo attentamente il profilo di Fedez e di Chiara Ferragni notiamo che in qualche modo stanno cercando di svelarci il nome che hanno scelto per la loro secondogenita.

Infatti da quando Chiara ha annunciato di essere incinta, i due hanno iniziato a postare foto in cui fanno con le dita il gesto della V di Vittoria. Ed è stato lo stesso gesto che hanno fatto sia Fedez che Leone nella fotografia in cui indossavano la giacca che annunciava l’iniziale della bambina in arrivo.

Dunque ora ci si domanda solamente se la piccola si chiamerà Vittoria o Victoria, che potrebbe essere un’alternativa alla versione italiana del nome scelto.