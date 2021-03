Festa della donna: le frasi più belle da usare e scrivere

Quali sono le frasi da usare per la Festa delle donna? In questo articolo vi proponiamo alcune tra le più belle con cui fare un figurone

8 marzo 2021, oggi come ogni anno si festeggia la Festa delle donna e come la tradizione vuole si regala alla propria amata, mamma, figlia, compagna o amica una mimosa come simbolo di questa giornata dedicata interamente al mondo femminile. La difficoltà però sta nel scegliere la frase da usare per il bigliettino e ogni volta è sempre la stessa storia: “Cosa scrivere?”. Noi siamo qui per aiutarvi in questo arduo lavoro proponendovi una serie di frasi da utilizzare. Farete un figurone!

Festa della donna: qual è la frase che fa per voi?

L’elenco è molto lungo ma noi per facilitarvi il lavoro abbiamo diviso le frasi in gruppi:

Frasi per le amate: “Non chiedere mai a una donna come fa ad essere così forte. Forte non ci si nasce, lo si diventa. Non chiederle mai perché indossa ancora corazze con un uomo: forse ha combattuto troppo! Non scavare dentro ai suoi ricordi. Tienila stretta tra le braccia, e ascolta i suoi silenzi”… (Gustav Klimt); “Ciò che Dio non può fare, una donna a volte lo può fare” (Daniel Pennac); “Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore” (Victor Hugo). Frasi per le amiche: “Non c’è limite a ciò che noi donne possiamo realizzare” (Michelle Obama); “Una donna dovrebbe essere due cose: chi è e cosa vuole essere” (Coco Chanel); “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai” (Oriana Fallaci). Frasi divertenti: “Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati” (Geppi Cucciari); “Le donne hanno le palle. È solo che le hanno un po’ più in alto, tutto qui” (Joan Jett). Frasi per ragazze e bambine: “A tutte le bambine che stanno guardando. Non dubitate mai di essere preziose e potenti e di meritare ogni possibilità e opportunità per perseguire e realizzare i vostri sogni” (Hillary Clinton); “Una donna con una voce è, per definizione, una donna forte” (Melinda Gates).

E voi avete trovato la frase che più rispecchia il rapporto che avete con il destinatario del biglietto? E ricordatevi l’8 marzo è soltanto una ricorrenza, ma la donna va festeggiata sempre.