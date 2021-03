Festa della donna, Adidas regala scarpe: arriva nuova truffa su WhatsApp

Su WhatsApp sta circolando una truffa legata alla Festa della Donna secondo la quale Adidas regalerebbe un paio di scarpe cliccando un link.

Su WhatsApp arriva una nuova truffa in queste ore. In occasione della festa della donna è stato diffuso un messaggio che propone la vincita di un paio di Adidas. Il messaggio sull’applicazione di messaggistica istantanea si è diffuso andando virale. Per ottenere il regalo basterebbe solo cliccare un link.

Quest’ultimo rimanderebbe a un concorso. Per parteciparvi sarebbe necessario solo compilare un questionario indicando le proprie preferenze con la promessa che poi saranno inviate le scarpe firmate Adidas. Unica richiesta pagare le spese di spedizione. Per portare a termine l’operazione vengono richiesti nome e dati della carta.

LEGGI ANCHE > Nuova truffa su Whatsapp. Come funziona il codice per ottenere i vostri dati

Truffa WhatsApp per la festa della donna: su Twitter gli utenti segnalano l’inganno

LEGGI ANCHE > WhatsApp, il messaggio-truffa che spaventa gli utenti

Una truffa in occasione della festa della donna sta girando in queste ore su WhatsApp. Molte le segnalazioni da parte degli utenti che hanno ricevuto un messaggio in cui è apparsa una promozione. Per ottenere un paio di sneakers firmate Adidas viene richiesta solo la compilazione di un questionario.

Poi si invita a rilasciare i dati personali e della carta per pagare solo le spese di spedizione. Proprio qui si cela l’inganno. Infatti i dati inseriti sembrerebbero finire a soggetti malintenzionati.

Tantissime le segnalazioni da parte di utenti. In particolare su Twitter molti hanno comunicato la notizia del diffondersi di questo tranello. Sovente è stata paragonata al passato raggiro inerente la Coca Cola. In ogni caso si consiglia vivamente di verificare sui siti ufficiali delle aziende l’esistenza delle promozioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche Adidas ha precisato l’inesistenza della proposta legata all’8 marzo con l’invito di cancellare qualsiasi messaggio simile.