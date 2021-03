Giulia De Lellis accusata di transfobia: scoppia la bufera per le sue parole

Giulia De Lellis nella bufera e accusata di transfobia: web in rivolta per le sue parole. L’influencer ha pubblicato degli auguri particolari per la festa delle donne

Una nuova polemica su Giulia De Lellis, a pochi giorni di distanza da quanto accaduto riguardo il suo discorso sulla femminilità. Finì nel mirino per aver consigliato alle sue followers di farsi trovare sempre carine, truccate e profumate dai loro uomini, di non mettere mai pigiami brutti quando si è malate e una serie di tante altre raccomandazioni che fece rabbrividire il web. “Stai amplificando l’idealizzazione della donna che ha la società” le dissero tutti in quell’occasione. Stavolta, invece, la polemica ha a che fare con gli auguri che ha fatto per la festa delle donne.

Giulia De Lellis e gli auguri particolari per la festa delle donne: scoppia la polemica sui social

Giulia, in occasione della festa delle donne, ha fatto gli auguri a tutte e anche a chi “non lo ma è ma ci si sente tanto“. Un riferimento alle transessuali, che l’ha fatta finire nel mirino del web che è arrivato ad accusarla di transfobia. O meglio, c’è chi più semplicemente l’ha accusata di ignoranza, e molto gentilmente le ha scritto in privato di stare attenta al suo modo di esprimersi perché una donna transessuale non si sente tale ma lo è, proprio come tutte le altre.

Giulia non si è ancora difesa riguardo quanto accaduto e sui social la polemica si sta espandendo sempre di più, a macchia d’olio. “Una persona seguita da cinque milioni di persone non può parlare così perché non da il buon esempio“.