Fisico mozzafiato, sorriso luminoso e look primaverile. Così Jasmine Carrisi si è mostrata nel suo scatto pubblicato su Instagram. Subito è boom di like. Tantissimi i commenti di apprezzamento in merito alla sua bellezza. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è seguitissima sui social. Sono più di 96 mila i follower che la seguono ogni giorno con affetto. Tantissime le foto che la Carrisi condivide ogni giorno. Sono la sua bellezza e il suo fascino a conquistare i fan.

Bellissima, viso angelico e capelli biondi, in ogni foto sfoggia look sempre super di tendenza. I suoi lineamenti sono molto simili a quelli di Loredana. Tuttavia in passato sono emerse alcune critiche in merito a possibili ritocchi estetici.

Jasmine Carrisi: profondo legame con la famiglia

Classe 2001, Jasmine è la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Nel corso degli ultimi anni ha esordito nel mondo dello spettacolo. Ha rivestito i panni di Isabella D’Aragona nella trama de La Dama e l’Ermellino. Di seguito è approdata nel mondo della musica con il singolo Ego. Lo scorso anno è stata anche coach di The Voice Senior, la trasmissione rivolta agli over 60.

Per quanto riguarda la vita privata la Carrisi è legata a Giuseppe Caggiula. Inoltre è molto legata ai fratelli nati dalla precedente relazione tra Albano e la Power. Jasmine da sempre ha avuto un ottimo rapporto con i genitori.

Al Bano ha sempre espresso un grande orgoglio nei suoi confronti. Alta 1,66m, nata in provincia di Brindisi, è una grande appassionata di cinema e musica.