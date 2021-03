Jennifer Lopez in bagno coperta di schiuma, il particolare fa il giro del web – FOTO

Jennifer Lopez ha deciso di deliziare i suoi tanti fan dei social con uno scatto ripreso in un momento intimo dove un particolare insolito diventa protagonista

Jennifer Lopez non è soltanto bellissima e con vari talenti ma è anche e soprattutto una donna che sa contraddistinguersi per la sua ironia. Lontana anni luce dallo stereotipo della diva irraggiungibile l’artista ha incantato i fan pubblicando sul suo profilo Instagram una foto con un particolare davvero divertente. J.Lo si è lasciata riprendere nella vasca da bagno immersa dalle bollicine di schiuma ma mentre qualunque altra star di Hollywood avrebbe messo in risalto l’aspetto sexy della situazione lei sconvolge tutto. Resterà infatti deluso chi crederà di ritrovare la Lopez immersa nell’acqua con uno sguardo languido e una posa sexy. Forte della sua bellezza e del suo fascino J.Lo per stavolta punta tutto sull’ironia. Con lo sguardo fisso verso l’obiettivo vi si concede con una sorriso che è più una smorfia. Tendendo sollevati i capelli grazie allo shampoo Jennifer Lopez regala ai fan l’immagine di una diva che è tanto sicura della sua bellezza da poterci addirittura giocare.

Jennifer Lopez, un’artista dai mille talenti

Jennifer Lopez è ormai sulla scena mondiale da diverso tempo e nel corso degli anni ha dimostrato di poter essere considerata un’artista a tutto tondo. Nel corso della sua ventennale carriera è infatti riuscita a farsi apprezzare in diversi ruoli. La sua attività artistica infatti si è splendidamente espressa sia nella recitazione, ha ricevuto ben due nomination ai Golden Globe, che nella musica e nel doppiaggio. Il suo stile musicale, unito ad un’indiscutibile bellezza fisica, l’hanno portata a raggiungere le vette più alte non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo. Nonostante la sua carriera abbia sempre seguito più binari artistici Jennifer Lopez è stata da sempre molto attiva nel mondo della solidarietà proponendosi in prima persona per diversi obiettivi.

Per quanto riguarda la sfera privata, com’è ovvio, J.Lo è sempre stata al centro dei settimanali di gossip. Al momento vive una serena relazione con l’ex giocatore di baseball Alexander Rodriguez con il quale vive insieme ai due figli avuti da Marc Anthony.