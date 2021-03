La bella influencer veneta, Jessica Franceschetti condivide una foto su Instagram in cui appare con mini abito nero, bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è stupenda con un mini abito nero attillato su Instagram. Lascia le gambe in vista e fa impazzire il web. Nei commenti si legge:“Sei bona in tutte le foto su Instagram”, ma l’influencer risponde piccata:”Te si pi fastidioso del collo de Maurizio Costanzo”. Chissà perché le ha risposto così, infondo le ha fatto un complimento. Altri commentano dicendo che è bella e sensuale.

LEGGI ANCHE>>>Ambra difende Renga dalle accuse e affossa Willie Peyote

Jessica Franceschetti e la storia di sua mamma e lo strip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Stefania Orlando rompe il silenzio sull’ex Roncato e racconta la sua verità

La Franceschetti racconta in occasione della festa delle donne, che sua mamma quando si poteva uscire, in questa giornata si accordava con le sue amiche per andare in un locale che facesse lo strip. L’influencer ci ride su e prende in giro la mamma e le amiche definendole delle “bulle”. La Franceschetti poi condivide una serie di screen di conversazioni che le scrivono su Instagram in direct, esilaranti. A parte gli errori grammaticali e lessicali da spavento, alcuni uomini sono disperati al punto di voler regalare un anello di fidanzamento alla bella influnecer. Non sanno più come farsi notare, certo così non passano inosservati. Ma non per l’anello per come lo hanno scritto “La anello di finanziamento”.

Si presume, o meglio si spera, che non sia italiano questo utente, altrimenti più che l’anello di fidanzamento occorrerebbe più un dizionario d’italiano. Ne condivide poi un’altro che scrive un paragrafo incomprensibile e infatti la influencer scrive:”Non ce la faccio chiedo l’aiuto da casa”, ovviamente per decifrare il messaggio “in codice” scritto dall’individuo. Si sa che ormai instagram è diventato quasi un sito d’incontri, sono tantissime le coppie che nascono grazie ai messaggi in direct. Ci sono anche tanti esempi di personaggi famosi che si sono conosciuti proprio con questo mezzo. Parte da un mi piace, una visualizzazione e poi il messaggio in direct.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Facile, veloce ed economico. Il modo d’approccio nel 21 esimo secolo. Poi con il covid e le varie restrizioni, rimane il modo più efficace di conoscere persone nuove. Chissà se anche la Franceschetti di fidanzerà tramite Instagram, certo le richieste che riceve sono moltissime. Magari tra queste c’è anche il suo uomo ideale.