Justine Mattera: un regalo speciale per la festa della donna FOTO

Come sta trascorrendo Justine Mattera l’8 marzo, festa della donna? La showgirl ha già pubblicato una foto su Instagram super sexy

Oggi è una giornata speciale: la festa delle donne. Su Instagram le vip non rinunciano a pubblicare foto e video riguardanti questo evento. Una giorno tutto al femminile, anche se la donna non dovrebbe essere celebrata solo l’8 marzo, ma è comunque un’occasione per far vedere al mondo che il genere femminile esiste. Justine Mattera, la showgirl statunitense naturalizzata italiana, ha già postato una suo scatto in cui mostra un regalo appena ricevuto.

Justine Mattera: qual è il regalo per la festa delle donne?

Niente mimosa per Justine Mattera, i fiori li lascia alle altre. Per questa festa delle donne la showgirl si regala un accessorio molto più utile: uno zaino per viaggiare. La conduttrice non poteva che mostrarsi in costume e nel suo habitat, la piscina, dove passa la maggior parte delle sue giornate. Cuffia sui capelli, occhialetti pronti per essere messi ed è pronta per il primo tutto del giorno. “E voi stupende cosa vi regalate oggi?”. Chiede alle fan.

Sicuramente non è il momento giusto per viaggiare, ma Justine Mattera con quello zaino in spalla sta già pensando a quale sarà la prossima meta non appena la situazione Covid sarà più tranquilla e tutto tornerà alla normalità. Intanto la showgirl non si perde d’animo e come ogni giorno dedica del tempo allo sport, una delle sue priorità nella vita.

Dedica poi un video in occasione della festa delle donne a tutto il mondo femminile che la segue e la sostiene: “Ogni donna ha una storia da raccontare”. Lei sicuramente ne ha molte, tra il lavoro, lo sport e la famiglia. Una vita movimentata che ogni giorno le regala grandi emozioni.