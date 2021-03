Kate Winslet, che fine ha fatto l’attrice lanciata da Titanic?

Tutto su Kate Winslet, l’attrice britannica lanciata da Titanic: nel colosso di James Cameron ha dato il volto alla celebre “Rose”

La scena memorabile in cui Jack e Rose si sporgono dalla prua del Titanic, scambiandosi il loro primo bacio, ha incantato gli spettatori di tutto il mondo. Sulle note di “My heart will go on“, celebre brano di Celine Dion, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet si sono resi protagonisti di un momento iconico del cinema mondiale, che ancora oggi viene replicato e preso a modello.

Il colossal “Titanic“, uscito nelle sale nel lontano 1999, reca la firma di James Cameron. Con ben 11 premi oscar, la pellicola detiene il record di vittorie assieme ai film “Ben-Hur” e “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re“. “Titanic” rimane inoltre il terzo film per numero di incassi registrati. Ma che fine ha fatto la celebre protagonista della storia più amata di tutti i tempi?

Titanic: tutto su Kate Winslet, la celebre attrice che interpretò Rose

La carriera di Kate Winslet, consacrata dal capolavoro di James Cameron, è stata un susseguirsi di successi. Già nota all’epoca per pellicole quali “Ragione e sentimento” (1995), l’attrice britannica ha partecipato a film che hanno decisamente lasciato un segno nella storia del cinema. Tra gli altri, si ricordano “Neverland – Uno sogno per la vita” (2004), in cui la Winslet recita al fianco di Johnny Depp.

Kate ha ottenuto ben 11 vittorie ai Golden Globe, tra cui quella per la miglior attrice non protagonista per l’interpretazione in “Steve Jobs” (2015). Ha inoltre ricevuto ben 7 candidature ai premi oscar, venendo premiata per il film “The Reader – A voce alta“, uscito nel 2008 e diretto da Stephen Daldry.

Negli anni, DiCaprio e la Winslet hanno mantenuto un solido e puro rapporto di amicizia. I due attori hanno inoltre avuto la possibilità di collaborare nuovamente nella pellicola “Revolutionary Road“, riproducendo il vincente sodalizio nato sul set di “Titanic“.