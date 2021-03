La showgirl Laura Cremaschi lascia a bocca aperta i suoi fan nel suo ultimo scatto in compagnia di Miss Claudia: è meravigliosa.

La showgirl Laura Cremaschi, meglio conosciuta dai telespettatori come la Bona Sorta nel programma a quiz di Avanti Un Altro, è alle prese ormai con gli ultimi preparativi per il grande ritorno di stasera. Le nuove puntate di una delle trasmissioni più amate dagli italiani, soprattutto per il suo estremo spirito di leggerezza, riprenderanno in occasione della Festa della Donna. E dunque quale migliore occasione, se non quella di oggi, per Laura di dedicare a tutte coloro che la seguono un augurio alquanto fuori dal comune.

Laura Cremaschi e Miss Claudia e gli auguri fuori dal comune

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Uno scatto divertente è quello presentato su Instagram questa mattina dalla soubrette. Una sensualità impossibile da nascondere, e mostrandosi ancora in accappatoio al fianco dell’altra Miss, Claudia Ruggeri, si cimentano entrambe in una posa da lasciare letteralmente a bocca aperta. ““Quando pensate di aver visto tutto… 😈”, è la curiosa didascalia all’istantanea dove alle loro spalle si intravede l’espressione del conduttore, l’inimitabile Paolo Bonolis, alquanto sorpreso di trovarle lì. “Trova la caption alla foto 😁”, continua nel mentre Laura, ricordando l’appuntamento con il gioco a quiz alle 18’45 in punto.

Inevitabilmente, alla manifesta incredulità del suo presentatore, non può che aggiungersi anche quella proveniente dagli ammiratori delle due predilette showgirl di Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

“C’è sempre la qualcuno che rimane a bocca aperta comunque sei meravigliosa la numero uno“, è uno dei commenti rilasciati da un degli utenti di seguito alla goliardica istantanea che riflette alla perfezione, oltre a tutto il loro carisma, anche il feeling che lega le due colleghe abituate ormai a stare allo scherzo in ogni situazione.