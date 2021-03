Laura Pausini, gli auguri per l’8 marzo: “Noi donne siamo oro” – FOTO

Laura Pausini sorprende le sue fan con una dedica per la Festa della donna. La cantante scrive: “Non solo 8 marzo, noi donne siamo oro tutti i giorni”

In questi giorni più che mai, Laura Pausini si è rivelata sui social. La cantante romagnola sta vivendo un periodo d’oro, e ne condivide ogni momento sulle sue pagine online. Generalmente molto schiva, ha approfittato degli ultimi eventi per esprimere le sue considerazioni e avvicinarsi ancor di più ai suoi affezionati fan.

A partire dalla vittoria del Golden globe per la miglior canzone con “Io sì (Seen)”, colonna sonora del film “La vita davanti a sè”, che sancisce il ritorno sulle scene di Sophia Loren. Partecipando come ospite al Festival di Sanremo, Laura ha confessato le forti emozioni suscitate dal brano, ma anche dal temuto palco dell’Ariston.

“E niente, anche stavolta me la sono fatta sotto. Eppure alle prove ero per la prima volta molto più rilassata del solito…invece no! ‘Io Sì’ è dedicata a tutte le persone che hanno bisogno di sentire protezione, di sapere che qualcuno veglia sulle loro paure e fragilità. La canto, l’ho scritta ma come avete visto.. la vivo anche io, completamente.“

Laura Pausini, la dedica alle fan: “Noi donne siamo oro”

Stamattina, in occasione della Festa della donna, la cantante ha deciso di sfruttare la sua visibilità su Instagram per lanciare un messaggio. Una serie di foto la ritraggono in giardino, sorridente, con una mimosa fra le mani. La dedica ovviamente va alle donne e alle loro mille sfaccettature, che Laura paragona ai generi musicali.

“Le donne sono come le canzoni. Alcune sono jazz, altre sono rock. Alcune ti raccontano una storia che ti fa pensare e altre ti danno consigli. Alcune ti fanno ballare. Alcune ti fanno soffrire. Alcune sono uno schiaffo, altre sono carezze. Poi, alcune, perché le canzoni non hanno sesso, a volte volano e ti portano a casa un Golden globe 💛

A noi donne, che siamo oro tutti i giorni, anche senza premi. Auguri“.

Immediata la reazione entusiasta dei suoi follower davanti ad un messaggio così coinvolgente. Anche il musicista Virginio commenta: “E alcune ti entrano in testa e non ne escono mai più! Viva le donne oggi e ogni giorno!“