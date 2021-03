Maneskin, la bassista ha un fisico da urlo: la FOTO virale in bikini

Victoria De Angelis in questi giorni sta facendo parlare di sé per alcuni scatti molto provocanti postati sulla sua pagina Instagram. In costume la bassista è divina

È ancora nell’aria la vittoria di sabato sera dei Maneskin a Sanremo 2021 che hanno vinto, fuori da ogni aspettativa, la 71° edizione del Festival con il brano “Zitti e buoni”. Il gruppo è composto da: Damiano (la voce principale), Ethan Torchio (batteria), Thomas Raggi (chitarra) e Victoria De Angelis (basso).

Ovviamente in queste serate di Kermesse non è passata inosservata la bellezza di Victoria che ha colpito non solo per la bravura dimostrata sul palco ma anche per le movenze sinuose e il fascino disarmante. Forse non molti sanno ma è stata la biondissima Victoria a scegliere il nome “Maneskin”, parola danese che significa “chiaro di luna” ed è per questo che dalla band è considerata come la fondatrice di tutto.

Victoria De Angelis, bikini da urlo sui social. La bassista strega ancora una volta

Giovanissima Victoria, è nata infatti il 28 aprile 2000 a Roma, ed è lei l’artefice dei diversi look che abbiamo avuto modo di vedere indossare alla band nei giorni di permanenza al Festival. Bella, spigliata e con un fisico davvero pazzesco.

A poche ore dalla fine della gara canora la sua vita privata è stata letteralmente sbaragliata e sono diventate virali alcune foto che la riguardano, come quella in bikini postata l’estate scorsa che la vede con indosso solo un micro reggiseno mentre prende il sole al mare. Occhiali scuri ed una camicia bianca che le fascia i fianchi, pelle bianchissima ed i capelli biondi legati sulla nuca. Sembra uscita da una rivista degli anni Settanta ma incanta per la sua freschezza.

Riguardo invece la sua vita sentimentale, nonostante si siano giunte voci di una possibile relazione tra il frontman Damiano, i due hanno sempre smentito alla stampa dichiarandosi solo grandi amici e si dichiarano al momento single.