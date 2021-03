Martina Stella, per la festa delle donne regala uno SCATTO mozzafiato. L’attrice ha pubblicato una storia sul suo profilo di Instagram: “Siamo da amare tutti i giorni”

Martina Stella è sicuramente una delle attrici italiane più amate del mondo del cinema. Figlia di un impiegato al casello della società Autostrade e di Bianca, ballerina di danza moderna e classica, ha visto i suoi genitori separarsi quando aveva appena quindici anni. Alla fine degli anni novanta ha frequentato un corso di recitazione e nel 2001, a soli 16 anni, ha debuttato nel mondo del cinema con il film “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, censurate le immagini di Elodie e Pausini. Cosa succede?

Martina Stella augura una buon 8 marzo a tutte le donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Aveva solo diciassette anni quando si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno e qui ha esordito anche nel mondo del teatro. Da allora non si è più fermata e ha avuto così inizio una lunghissima carriera piena di soddisfazioni e di momenti dove ha ricevuto tantissimi complimenti. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, ci sono stati tanti gossip su di lei ma delle relazioni di cui si è parlato sono state ovviamente vere ben poche. Ha avuto delle storie con Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, chi è Achille Lauro? Tutto sull’ospite delle 5 serate

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dal 2011 al 2014, invece ha avuto una relazione con Gabriele Gregorini. Con lui ha avuto la sua prima figlia, Ginevra, nata il 30 ottobre del 2012. A febbraio 2015 invece ha reso pubblica la sua storia d’amore con Andrea Manfredonia, un noto procuratore sportivo con cui si è sposata il 3 settembre 2016. Da allora non si sono più lasciati e lei ha trovato la sua felicità.