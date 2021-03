Matera: liberata dopo alcune ore di sequestro grazie a delle e-mail

Liberata dai carabinieri di Matera una donna sequestrata nell’abitazione del suo pusher

Una brutta avventura quella vissuta da una giovane donna di Matera: il pusher da cui si era recata per l’acquisto di sostanze stupefacenti l’ha, infatti, rinchiusa nella sua abitazione a causa delle restrizioni anti Covid.

La vittima, impossibilitata ad effettuare telefonate per richiedere aiuto, è riuscita però a contattare i carabinieri di Matera scrivendo loro alcune e-mail. Nei messaggi venivano indicate informazioni sufficienti per intervenire. La donna, così soccorsa dagli agenti, non ha fortunatamente subito maltrattamenti mentre il pusher è stato denunciato per sequestro e spaccio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Resta senza respiro nella notte e muore a soli 30anni

Matera: denunciato il pusher che ha segregato in casa una donna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Madre e figlia muoiono a un’ora di distanza: famiglia distrutta

E’ accaduto a Montescaglioso, in provincia di Matera: un pusher cinquantunenne ha rinchiuso in casa una giovane donna che si era recata presso la sua abitazione per acquistare della droga.

Dopo lo scambio, infatti, l’uomo ha segregato la donna in casa, chiudendo a chiave la porta, adducendo come motivazione l’ora tarda e il vigente coprifuoco per le restrizioni anti Covid. Durante le ore di sequestro, la donna non ha potuto effettuare una telefonata per chiedere soccorso, in quanto sarebbe stata notata poiché controllata “a vista” dal pusher.

La donna però è riuscita ad inviare alcune e-mail, alla centrale operativa dei carabinieri di Matera. Nei messaggi si specificava la situazione e l’indirizzo dell’abitazione in cui si trovava. Fortunatamente, ricevuti e letti i messaggi, la centrale ha inviato delle pattuglie di soccorso. Arrivati sul posto, i militari hanno accolto la giovane, la quale nel frattempo era riuscita ad aprire la porta ed uscire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I carabinieri hanno poi perquisito l’abitazione del pusher ed hanno rinvenuto tracce utili per la denuncia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per sequestro di persona.