La figlia dell’ex pornostar è un fiume in piena su Instagram e con un video lascia tutti senza parole: è uguale a sua madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger è molto amata sui social tanto che su Instagram vanta un seguito di 765 mila followers. Ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2016 dove ha mostrato tutto il suo spirito temerario e quell’educazione e intelligenza che l’ha contraddistinta, tanto da farla arrivare in finale dove si è classificata terza.

Stando alle indiscrezioni Mercedesz potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione del Grande Fratello. Mentre precedentemente aveva rivelato di non sentirsi pronta per un’esperienza del genere perché a differenza dell’Isola che è più fisica il Grande Fratello è mentale, di recente, essendosi appassionata all’ultima edizione, ha ammesso che le piacerebbe partecipare.

La bella Mercedesz è laureata in Psicologia all’Università di Oxford. Oggi è protagonista nei salotti di Barbara D’Urso come opinionista e in questo video è proprio negli studi Mediaset.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Anna Tatangelo, la scollatura è disumana: “il davanzale di un tramonto”, cantava Eros – FOTO

Il video che infiamma il web: la somiglianza è incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Fedez e Chiara, le tre FOTO che rivelano il nome della piccola

Mercedesz e Eva Henger ormai non si parlano più da diverso tempo, da quando la 30enne ha iniziato la sua storia d’amore con Lucas Peracchi che la mamma non ha approvato: i rapporti si sono rovinati fino a perdersi completamente.

Fanno parlare molto spesso di loro ma nonostante ciò l’affetto che lega è sempre forte e… anche la somiglianza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

In questo video infatti Mercedesz si mostra prima acqua e sapone e poi truccata e pronta per la puntata, ma in questa versione è identica a sua madre Eva.