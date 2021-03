Meteo, le previsioni di oggi lunedì 8 marzo, il VIDEO

Meteo: ecco cosa succederà sull’Italia nella giornata di oggi e nel resto di questa settimana. Si inizia con un consistente cambiamento climatico

Sul fronte meteorologico ci aspetta una settimana non facile e anche molto frenetica. Potremmo dire addio al bel tempo che abbiamo vissuto nelle due settimane precedenti in quanto già dalla giornata di oggi, lunedì 8 marzo, sull’Italia si faranno spazio piogge e venti forti, senza escludere anche dei temporali.

Nella giornata di oggi il meteo inizierà a cambiare per via dell’arrivo di un vortice di bassa pressione direttamente dalle Isole Baleari. E così ci sarà lo scontro tra masse d’aria di diverse intensità e consistenza com’è solito accadere in primavera.

Per questo c’è alta probabilità di rovesci temporaleschi soprattutto al centro e nord della Sardegna, in bassa Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Nord della Puglia. Più asciutto, invece, il tempo sul resto della nostra penisola anche se la variabilità si percepirà senza dubbio.

LEGGI ANCHE –> Api, nuova scoperta sui pesticidi fa scattare l’allarme: lo studio

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

LEGGI ANCHE –> Antartide, iceberg grande quanto Roma si stacca – immagini incredibili

Ancora piogge nella giornata di domani, martedì 9 marzo con forti manifestazioni che interesseranno ancora la Sardegna e in generale tutto il Centro Italia, estendendosi anche verso il Sud, soprattutto in Campania, Basilicata e Puglia specialmente a fine giornata. Tornerà anche la neve sugli Appennini centrali ad altezze considerevoli, a partire dai 1100/1300 metri di quota.

Mercoledì la perturbazione si sposterà soprattutto verso il Meridione portando forti temporali in Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia del Nord. Su tutta l’Isola come anche in Sardegna si prevede anche un rinforzo dei venti, con forti raffiche di Maestrale. Sul resto del Paese ci saranno delle schiarite, con il ritorno della nebbia durante la notte e le prime ore del mattino in Val Padana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Giornata decisamente più tranquilla per giovedì 11 marzo grazie all’arrivo dell’alta pressione che dovrebbe continuare a rimanere sullo Stivale anche per tutto il weekend. Ma per questo servono aggiornamenti più precisi che arriveranno nei prossimi giorni.