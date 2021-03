Michela Quattrociocche dolcissima: messaggio scioglie il web – foto

Michela Quattrociocche si mostra su Instagram in un tenero scatto. Un selfie allo specchio insieme alla sua famiglia. Poi il dolce messaggio.

Una foto dolcissima ha sciolto Instagram. La bellissima Michela Quattrociocche si è mostrata con un selfie allo specchio al fianco delle sue bimbe. Di seguito una serie di altre tenere foto con Aurora e Diamantina, rispettivamente di 6 e 2 anni. Michela ha avuto le figlie dalla precedente relazione con l’allenatore Albero Aquilani. Sposati nel 2012, la coppia si è separata lo scorso maggio dopo dodici anni .

“Vi insegnerò a essere forti e indipendenti”, le dolci parole di Michela. Subito un tripudio di like e commenti da parte degli utenti commossi. Anche nelle storie di Instagram ha condiviso una foto con le bambine seguita da una dedica in occasione della festa delle donne.

Classe 1988, nata a Roma, Michela è una nota attrice. Fin da giovanissima si è avvicinata al mondo della recitazione. Il suo debutto avvenne a seguito della sua partecipazione alla pellicola di “Scusa ma ti chiamo amore”, trasposizione dell’omonima pubblicazione di Federico Moccia. Poi le innumerevoli parti in svariati film. Tra le sue collaborazioni è stata anche protagonista del video del brano di Alex Britti “Perchè?”.

Michela Quattrociocche felice come non mai al fianco del nuovo amore

Accanto agli impegni sul set, Michela è attivissima sui social. Ogni giorno posta foto in cui si mostra bellissima. Da primi piani mozzafiato, a shooting con look scenici, a foto di vita privata. Michela ha una grande passione per la moda. Tra i suoi capi preferiti gli accessori. Sembrerebbe avere una grande collezione di borse superiore ai cento modelli.

Da alcuni mesi l’attrice è legata all’imprenditore Giovanni Naldi. I due si mostrano spesso sui social. Dolci foto li ritraggono felici. Il loro amore è nato a seguito di un incontro avvenuto in palestra presso un hotel di Roma dove Michela era solita allenarsi.

La struttura è gestita dalla famiglia di Giovanni. Nonostante il legame tra la coppia sia recente si mostrano molto affiatati.