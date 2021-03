Avete mai visto la figlia più piccola di Michelle Hunziker? Sorriso e capelli sono uguali alla mamma, su Instagram arriva una foto

Nel giornata mondiale dedicata alle donne, Michelle Hunziker festeggia un’altra ricorrenza e su Instagram non perde occasione di pubblicare una foto insieme alla piccola della famiglia Trussardi. Oggi è infatti il compleanno di sua figlia Celeste, nata nel 2015. La bambina compirà quindi sei anni e la conduttrice televisiva mostra ai fan due scatti dolci e scrive un messaggio emozionante e commovente. In un batter d’occhio è boom di like e le sue foto fanno il giro del web.

Michelle Hunziker: cosa augura alla figlia?

L’8 marzo è un giorno speciale per la famiglia Trussardi, non solo perché è la giornata mondiale dedicata alle donne, ma perché è il compleanno della più piccola in famiglia. Michelle Hunziker, seguita da quasi cinque milioni di follower su Instagram, ha dato il buongiorno ai fan con una foto meravigliosa: due manine formano un cuore, l’amore è alla base di tutto. Celeste, la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi compie sei anni e anche quest’anno festeggerà il compleanno in lockdown. “Mi sto inventando qualunque cosa – spiega la conduttrice – come tutti i genitori per farle vivere dei momenti indimenticabili in casa con le persone che la amano tanto!!! Comunque lei la prende con grande filosofia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Oltre a augurare un buon compleanno alla piccola Celeste, Michelle Hunziker coglie l’occasione di lanciare un appello a tutte le donne, visto che sua figlia in futuro sarà una di loro. “Lei porterà avanti sicuramente il lavoro che la sua mamma ha iniziato un bel po’ di anni fa – scrive la conduttrice – nel mondo della difesa delle Donne, dei loro diritti e per aiutarle a credere in se stesse!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Dopo le due foto, i fan corrono immediatamente a fare gli auguri alla piccola Celeste che nonostante in lockdown, trascorrerà una giornata fantastica insieme alla sua famiglia.