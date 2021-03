Miriam Leone regala una dedica appassionata alle donne – FOTO

In occasione della Giornata internazionale della donna Miriam Leone sceglie di usare i social per la sua personalissima dedica d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

È per fortuna ormai diverso tempo che l’8 marzo ha smesso di essere chiamata “festa della donna” per assumere un titolo ben diverso. Il mondo omaggia infatti in questa data la Giornata internazionale della donna perché, è bene dirlo, in realtà non c’è davvero molto da festeggiare. In questa occasione sono stati in tanti i vip, sia uomini che donne, che hanno voluto affidare ai social il proprio pensiero. Una delle dediche più forti ed appassionate sono però arrivata dall’attrice Miriam Leone. Sul suo profilo Instagram ha infatti condiviso una foto dove si è lasciata ritrarre di spalle in controluce mentre alzando le braccia al cielo “sbuca” dallo sportello di un’auto. La lunga didascalia che accompagna lo scatto è una delle poche circolate sul web che possa essere considerata una vera dedica d’amore all’universo femminile. Un messaggio pieno d’intensità e passione che solo una donna, bella e piena di talento com’è Miriam Leone poteva riuscire ad esprimere.

LEGGI ANCHE -> Paola Caruso da urlo per l’8 marzo…solo due stelline al posto giusto rovinano la festa – FOTO

Il messaggio di Miriam Leone per le donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Roma sempre più scatenata:”Oggi follia” – FOTO

Nel lungo e intenso testo che accompagna il suo scatto Miriam Leone ha voluto celebrare la forza delle donne nel riuscire a sopportare le ingiustizie e i pregiudizi che da secoli esistono. Ha ricordato un’affermazione fatta anni e anni fa da un suo ex che ottenne l’effetto di gelarla completamente. Miriam in quell’occasione dovette sentirsi dire: “Diffida di un animale che sanguina ma non muore“. Una frase che ha dovuto elaborare e che dice di essere diventata un suo mantra addirittura riuscendo a coglierne il risvolto “positivo”. Secondo la Leone infatti le donne hanno il dono di vivere l’eterno movimento della vita, con i suoi cicli e ricicli affrontando così un argomento che ancora oggi è definito un tabù.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam ricorda che da anni le donne sono in lotta per ottenere quei diritti essenziali come la parità di salario o semplicemente la possibilità di camminare tranquille per strada. Ottenere la possibilità di avere uguale trattamento perché “oltre alle gambe c’è di più ma i diritti e i doveri devono essere gli stessi“.