Nicole Minetti a letto è una bomba: erotismo all’ennesima potenza-FOTO

La Minetti torna a far sognare tutti con le sue foto sexy su Instagram, un’esplosione di sensualità sul letto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @realnicoleminetti

La bella Nicole Minetti, tornata da poco sui social, ha cominciato da subito a condividere foto sensuali in cui mostra tutte le sue forme prorompenti. Appare sul letto con un costume rosso sdraiata, magnifica. L’ex politica ha poche foto sul suo profilo ma bastano per vedere che è una bomba di sensualità. Seno sempre in vista e sorriso smagliante. Era sparita per qualche anno sia dalla televisione che dai social, ma il suo ritorno è dirompente.

LEGGI ANCHE>>>Alessandra Amoroso aria di primavera con il fiore tra i capelli, stupenda-FOTO

Nicole Minetti torna su Instagram ma cancella qualche foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @realnicoleminetti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Justine Mattera: un regalo speciale per la festa della donna FOTO

La Minetti è tornata già da un pò sui social, qualche mese fa però apparivano più foto sul suo profilo instagram. Si vedeva una casa con piscina al mare e altri scatti che sembrano essere spariti però dal suo profilo. L’igienista dentale ha avuto dei problemi con la legge anni fa. Era infatti coinvolta nel processo “Ruby bis”, per cui sarebbe stata condannata a due anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione. Si tratta di Ruby, la minorenne che era sempre alla feste di Silvio Berlusconi. Vista la condanna e il polverone mediatico, la Minetti è andata in “esilio” in Uruguay e Ibiza.

Ogni tanto torna a far visita ai genitori e ora pare che si senta più libera anche sui social, di condividere appunto contenuti bollenti. Ad oggi la 35enne torna alla ribalta del gossip per un presunto flirt con il giovanissimo calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo. A quanto pare i due si sarebbero scambiati dei messaggi su instagram. Lei poi alla domanda di una fan ha risposto dicendo che uscirebbe per un aperitivo solo con Zaniolo e poi avrebbe anche taggato il numero della sua maglia. Il calciatore era stato nel mirino del gossip già per il presunto flirt con Madalina Ghenea, prontamente smentito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @realnicoleminetti

Oggi il giovane sta insieme all’influencer Chiara Nasti, almeno ha più o meno la sua età lei. Le altre due erano leggermente over per lui. In ogni caso la Minetti ha smentito ogni voce che potesse riguardare un flirt con Zaniolo. Ha anche rivelato che c’è qualcuno che si spaccia per lei sui social traendo in inganno migliaia di followers. Pertanto Zaniolo potrebbe non aver nemmeno parlato realmente con la Minetti.