Paola Caruso non conosce limiti e trova un modo tutto suo per festeggiare l’8 marzo pubblicando una foto hot sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

Paola Caruso fa saltare il banco grazie ad una foto decisamente hot condivisa sul suo profilo Instagram. L’amato personaggio della tv ha trovato un modo decisamente insolito per onorare la Giornata internazionale della donna. Paola si è infatti lasciata ritrarre senza veli coperta soltanto dai lunghi capelli biondi e da due stelline posizionate giusto sul seno. Con questa foto la Caruso ha voluto dedicare un pensiero a tutte le donne, bellissime in ogni propria sfaccettatura e “con tutte le sue debolezze e le sue forze“. La Caruso, completamente nuda come mamma l’ha fatta, ha voluto in questo modo regalarsi ai suoi fan ricorrendo a delle piccole stelline per evitare che diventasse troppo osé. Tentativo in realtà non esattamente centrato visto che oltre al fisico statuario c’è ben altro. Sono infatti lo sguardo languido e le labbra leggermente dischiuse ad innescare un serie di pensieri e fantasie nelle menti dei follower non esattamente caste.

Le polemiche sulla foto pubblicata da Paola Caruso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

La foto pubblicata da Paola Caruso sul suo profilo Instagram in occasione della giornata internazionale della donna dell’8 marzo non ha raccolto però i favori di tutti. Se una larga fetta del suo pubblico di Instagram ha indubbiamente apprezzato la bellezza delle sue forme ci sono stati altri che l’hanno invece criticata. Ad accendere le polemiche è il fatto che, secondo alcuni follower, la foto condivisa nulla avrebbe a che fare con una ricorrenza tanto importante. Alcuni hanno ritenuto che accostare l’8 marzo ad un’immagine di semplice nudo, che nulla c’entra con le battaglie che purtroppo ancora devono essere portate avanti, sia addirittura irrispettoso. La sua scelta di fare gli auguri a tutte le donne pubblicando uno scatto in cui si mostra in sostanza nuda è stata considerata da tanti follower decisamente fuori luogo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

Un punto di vista che parte dall’idea che la giornata internazionale è stata istituita per omaggiare i sacrifici che le donne da sempre, in passato così come oggi, hanno sopportato per ottenere la giusta considerazione sia nella vita privata che nel mondo del lavoro.