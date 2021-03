Paola Di Benedetto sotto la giacca il nulla: spettacolo per pochi – FOTO

Paola Di Benedetto incanta il web con uno scatto vedo-non vedo che inchioda tutti agli schermi. Il web la celebra come una dea

A monte tutte le voci di una possibile crisi amorosa se non addirittura un addio tra Paola di Benedetto e il suo fidanzato Federico Rossi, componente del duo Benji e Fede che ormai da un po’ di tempo si è sciolto. In molti parlavano di una fine dell’amore tra di loro ma la foto e il video per gli auguri di compleanno ha messo tutte le malelingue a tacere.

Federico ha infatti spento da poco le sue 27 candeline che ha celebrato con una foto insieme alla sua fidanzata davanti ad un piatto di tortellini. È stata proprio Paola Di Benedetto a dedicargli un post su Instagram con tanto di brindisi e dedica dolce: “Buon Compleanno, sopportarti a volte è difficile, ma sono certa farai grandi cose!”, ha scritto la modella ex madre natura di Ciao Darwin.

E di certo qualche problemino tra la coppia c’è stato ma si tratta di acqua passata. È stata la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip a rivelarlo in una intervista ad Oggi parlando del fatto che il suo fidanzato avesse iniziato a bere troppo e che suo padre l’aveva messa in guardia. Ecco perché per un periodo si sono allontanati per poi ritrovarsi.

Paola Di Benedetto, il web la celebra come una dea

E chissà cosa ne pensa Federico Rossi degli scatti molto molto sensuali che la sua fidanzata ogni tanto ci regala sui social. L’ultimo è da febbre compulsiva. Paola di Benedetto si mostra solo con una mega giacca arancione addosso. E sotto? Il nulla. Da quel poco che ci lascia intravedere si intuisce che davvero sotto la giacca la bella modella non ha nulla e le fantasie erotiche dei fan viaggiano alla velocità della luce.

Lei con uno sguardo suadente e le mani che tengono l’attaccatura della giacca chiusa fulmina tutti e non ci sono rivali che tengono. “Ma il mio cuore è amaro un disordine raro … 🪐” scrive a corredo della foto ed i follower che la seguono, ad oggi 1,7 milioni, esplodono in una valanga di complimenti.

“Meravigliosa”, “Sei di una bellezza rara! Stupenda! ❤️”, “ Ti dona tantissimo l’arancione, sei bellissima 🧡” alcuni dei commenti celebrativi per lei.