Con chi festeggia la Festa della donna Pierpaolo Pretelli? Nel giro di cinque mesi non ha perso tempo, ma adesso? Ecco i dettagli

Lo abbiamo conosciuto prima come velino, poi come playboy nella casa del Grande Fratello Vip. Ora Pierpaolo Pretelli è nel mirino del gossip e delle trasmissioni tv d’intrattenimento, ieri sera infatti è stato ospite a Live non è la D’Urso dove ha avuto delle discussioni accese con alcuni opinionisti che non capiscono a che gioco stia giocando. Le accuse e i giudizi negativi erano rivolti in particolare al suo percorso all’interno del reality. L’amore e le donne hanno fatto da cornice a questi cinque mesi, ma ora che le telecamere sono spente come si comporta? La prova arriva su Instagram.

Pierpaolo Pretelli: Giulia è la sua donna?

Da settimane non si parla d’altro, al centro del gossip c’è la coppia dell’anno: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e quello che sembrava un gioco si è trasformato in amore vero, ma adesso la relazione continua? Dalle foto e i post su Instagram sembrerebbe di sì, anzi il velino non perde occasione di mostrarsi con la sua donna ed oggi 8 marzo le fa un augurio speciale che commuove il web.

Una coppia innamorata, fuori dalla casa finalmente i due hanno potuto incoronare il loro sogno. In questi giorni stanno trascorrendo più tempo possibile insieme, tra un impegno lavorativo e l’altro. Li abbiamo visti ultimamente a Verissimo per un’intervista dove hanno ripercorso insieme i loro momenti al Grande Fratello Vip.

“Perché noi siamo una squadra”, vincente aggiunge il web che li adora fin dal primo giorno che si sono fidanzati. Durerà il loro amore? Lo scopriremo solo vivendo, per il momento i due si godono il presente.