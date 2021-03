A Sanremo, Colapesce e Dimartino si sono esibiti con una fantastica pattinatrice, conquistando il pubblico. Chi è? La 7 volte vincitrice dei Mondiali, Paola Fraschini

Fin dalla loro prima apparizione sul palco dell’Ariston, Colapesce e Dimartino ci hanno fatto ballare con la loro spensierata canzone “Musica leggerissima“. Hanno conquistato il pubblico con le loro sonorità e i look anni ’80, ma anche alle esibizioni che prevedevano la presenza di una talentuosa pattinatrice.

In tanti si sono chiesti chi fosse la ragazza che volteggiava così leggiadra sui pattini a rotelle, ed ecco la conferma: si tratta di Paola Fraschini, classe 1984, pattinatrice professionista e 7 volte vincitrice della medaglia d’oro ai Mondiali. È la prima atleta di pattinaggio artistico ad essersi esibita al Festival di Sanremo, per di più portando una coreografia da lei stessa ideata.

Sanremo, la pattinatrice Paola Fraschini e i 7 ori mondiali

Ma non sono gli unici titoli di cui può fregiarsi. Nel suo carnet può vantare anche vittorie ai Campionati Europei, nella categoria “Coppia danza senior”, al fianco di Marco Brogi. La sua bravura le ha consentito di entrare a far parte del cast del Cirque du Soleil, che propone spettacoli acrobatici in giro per il mondo. In particolare, Paola ha danzato coi suoi amati pattini nello show “Volta”.

Com’è nata la sua collaborazione con i due cantautori siciliani? A causa della sospensione degli spettacoli del Cinque du Soleil negli Stati Uniti, è tornata nella sua città d’origine, Genova. Durante il periodo di fermo, arriva la proposta di Colapesce e Dimartino e Paola si cimenta in questa nuova sfida: il Festival di Sanremo.

La kermesse canora però non è stata la sua prima esperienza televisiva. La bella pattinatrice aveva partecipato al programma “Tu si que vales”, e anche lì aveva ammaliato i giudici, guadagnando cinque Sì e l’85% dei consensi del pubblico.