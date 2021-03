Selvaggia Roma sempre più scatenata: “Oggi follia” – FOTO

Selvaggia Roma non davvero non riesce più a contenersi e ad ogni scatto spedisce sempre più fan dritti verso il manicomio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Ogni foto pubblicata da Selvaggia Roma sul suo profilo Instagram è un attentato alla salute mentale pubblica. L’influencer più hot dei social punta sempre più in alto e per i fan la camicia di forza è davvero dietro l’angolo. Nell’ultima foto pubblicata sul noto social network la Roma usa come filtro il bianco e nero rendendo l’immagine mostrata ancora più sexy. Vestita soltanto dei suoi tatuaggi Selvaggia si lascia ritrarre appoggiata ad uno sgabello mentre fissa dritto verso l’obiettivo. Il seno prosperoso è appena coperto dalla mano ma tutto il resto è decisamente in bella vista. I capelli lunghi e mossi le ricadono sulla schiena donandole, se è possibile, ancora più fascino e sensualità. Oltre alle curve del suo fisico statuario a lasciar senza fiato i fan sono le labbra carnose appena dischiuse che rivolge verso la camera. Una foto condivisa con il chiaro scopo di scatenare le fantasie più inconfessabili dei fan.

LEGGI ANCHE -> Jennifer Lopez in bagno coperta di schiuma, il particolare fa il giro del web – FOTO

Gli scatti hot di Selvaggia Roma