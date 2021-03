Stefania Orlando rompe il silenzio sull’ex Roncato e racconta la sua verità

Ospite a Live Non è la D’Urso Stefania Orlando fa chiarezza su quanto avvenuto con l’ex Andrea Roncato mentre lei era ancora nella casa del Grande Fratello Vip

Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, dal quale è uscita terza classificata, Stefania Orlando è approdata nel salotto di Barbara D’Urso insieme al marito Simone Gianlorenzi e a Margot, il loro piccolo chihuahua. In quest’occasione ha avuto modo di commentare quanto accaduto quando lei si trovava ancora all’interno del reality e che ha visto protagonista l’ex marito Andrea Roncato. Quest’ultimo ha infatti rilasciato un’intervista proprio a Live Non è la D’Urso durante la quale accusava l’ex moglie di averlo tradito e di essere stata la causa della fine del loro matrimonio. Sebbene lui stesso avesse dato motivi differenti alcuni anni prima, riversando invece la colpa su di sé.

Stefania Orlando taglia corto sull’ex: “Non lo nominerò più”

Dopo la messa in onda dell’intervista a Roncato, Stefania venne informata di quanto detto mentre si trovava ancora all’interno della casa del Grande Fratello. In quell’occasione, già profondamente provata dai cinque mesi di reclusione, aveva reagito malamente ritrovandosi in lacrime a causa di quelle parole. “In un altro momento avrei reagito diversamente“, afferma l’Orlando a Live Non è la D’Urso, sottolineando di essere rimasta molto sorpresa dall’atteggiamento dell’ex marito.

“L’Andrea che conoscevo non era così. Quando c’eravamo lasciati eravamo in buoni rapporti, non immaginavo l’astio e il livore di certe dichiarazioni“, ha dichiarato. Dopo aver ribadito il rispetto provato nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia, Stefania prende posizione. “Darò un taglio al passato, non lo nominerò più perché non ne vale la pena“, afferma con fermezza.

Per lei questo capitolo appare definitivamente chiuso e non sembra intenzionata a tornare sulla questione.