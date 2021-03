Storie italiane, il commento scomodo in studio: “Facesse un altro lavoro”

E’ in onda una nuova puntata di Storie italiane, di cosa stanno parlando gli ospiti in studio oggi 8 marzo? Ecco i dettagli

Chi di voi sta seguendo Storie italiane il programma di cronaca e attualità in onda su Rai1 condotto da Eleonora Daniele? La presentatrice sta dedicando la puntata a Sanremo 2021, per commentare insieme agli ospiti in studio e in collegamento la finale del Festival della canzone e fare un resoconto di questa edizione particolare nell’era del Covid. Tra un video e l’altro, un commento e un parere, è arrivato il momento di parlare di Bugo, uno dei concorrenti in gara quest’anno che dopo la scorsa edizione ha voluto prendersi la rivincita. Ma la critica, i giornalisti e gli ospiti in studio dalla Daniele non sembrano pensarla così.

Storie italiane: dov’è Bugo?

Bugo, uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021, dopo la figuraccia dello scorso anno dovuta all’artista Morgan, è voluto salire per la seconda volta sul palco dell’Ariston lasciandosi il passato alle spalle. O almeno questa sarebbe stata la sua intenzione, ma il pubblico non ha dimenticato quello che è successo nel 2020 e molti non hanno perso occasione, soprattutto sul web di ironizzare con la famosa frase: “Dov’è Bugo?”. Anche nel programma in onda su Rai1, gli ospiti in studio hanno espresso la propria opinione al riguardo e c’è chi non si è limitato nei commenti affermando: “Se uno fa l’imbianchino mi deve verniciare bene la parete, se uno fa il cantante non deve stonare…altrimenti faccia un altro lavoro”. Spiega il giornalista Roberto Alessi in collegamento.

Molti hanno affermato che la canzone di Bugo fosse molto bella, ma il cantante ha stonato. “Se fosse mio allievo le darei una botta in testa”. Ha ironizzato uno degli ospiti in studio a Storie italiane. Insomma il cantante bullizzato da Morgan ha ancora tanto da imparare, ma è sulla strada buona.