La bombastica moglie di Mauro Icardi fa impazzire il web e con uno scatto hot infiamma Instagram. Come resistere a questo fascino sudamericano?

La bella argentina non smette mai di incantare il web e con un altro dei suoi scatti bollenti mostra ai follower quella bellezza e quel fascino che ha conquistato l’Italia e non solo.

La sexy Wanda infatti colleziona la bellezza di 7,5 milioni di followers e oggi è una vera star di Instagram nonché una modella e procuratrice sportiva del marito Icardi, attaccante del PSG.

L’ex opinionista del GF Vip ai suoi esordi ha cercato di affermarsi in Argentina partecipando ad alcuni talent riservati ai personaggi ancora poco noti della televisione locale, ad esempio “Patinando por un Sueño“.

Quando Wanda decide di volare in Italia per seguire l’allora marito Maxi Lopez in Italia poiché attaccante del Catania, stava partecipando a “Patinando 2011” dedicato sempre al pattinaggio e lascia il suo posto alla sorella minore Zaira.

Wanda Nara bollente su Instagram

Wanda e Maxi Lopez sono stati sposati dal 2008 al 2013 e hanno avuto tre figli, si lasciano dopo reciproche accuse di tradimento.

Proprio al termine della relazione tra il calciatore e la modella spunta il nome di Mauro Icardi, molto amico del collega e connazionale e la relazione tra l’allora attaccante dell’Inter e Wanda fa molto discutere.

Nonostante le accuse l’argentina ha sempre negato di aver tradito l’ex marito.

Oggi è felice accanto ad Icardi: i due sono sposati da 7 anni e hanno due bambine che insieme anche agli altri tre fratelli, avuti da Wanda insieme a Maxi Lopez, vivono felicemente a Parigi.