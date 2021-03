Adua Del Vesco e Dayane Mello, riavvicinamento in corso? I segnali. Le due ragazze si sono conosciute nella casa del Grande Fratello Vip e si sono lasciate in maniera burrascosa

Adua Del Vesco e Dayane Mello si sono conosciute nella casa del Grande Fratello Vip. Hanno trascorso insieme quasi sei mesi, si è parlato tanto del loro rapporto e spesso qualcuno ha ipotizzato che tra loro due potesse esserci molto di più. Peccato però che Dayane sia stata l’artefice dell’uscita di Adua dalla casa ad una puntata dalla semifinale del programma: questo ha scatenato una rottura tra loro, ma come ha spesso detto Adua, è stata solo la ciliegina sulla torta dopo settimane in cui qualcosa tra loro non stava andando bene.

Adua Del Vesco a Dayane Mello: “Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre”

Entrambe ospiti a Verissimo, non hanno voluto incontrarsi pubblicamente perché non erano ancora pronte a questo chiarimento. “Abbiamo bisogno di ritrovarci, torneremo” disse semplicemente Adua, e così è stato. O almeno, sembra che qualcosa stia succedendo. Oggi sarebbe stato il compleanno di Lucas, il fratello di Dayane tragicamente scomparso in un incidente stradale il mese scorso, e Adua ha voluto pubblicare una serie di post su Instagram per onorarlo. E poi quattro foto insieme a Dayane con le parole di una canzone: “Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre“.

Semplice affetto per una giornata così difficile, o c’è davvero un riavvicinamento tra le due ex amiche? Sicuramente, se dovessero rincontrarsi, lo faranno sapere ai loro followers che aspettano con impazienza da settimane il momento della loro riappacificazione.