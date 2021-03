Amelia Fiore, il bikini bianco è un filo di spago: posteriore da sballo – FOTO

Amelia Fiore luccica di bellezza tra il sole di mezza estate e una scogliera frastagliata. In bikini è uno spettacolo: fondoschiena da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Non c’è molto da dire se non ammirare una bellezza così devastante come quella di Amelia Fiore. La web influencer di origine pugliese continua a racimolare consensi sul web, al cospetto di una femminilità che si proietta senza troppi ripensamenti ad un futuro più roseo.

La “dolcissima” influencer di Polignano a Mare ama la natura e lo stare a stretto contatto con lei. Mai come in questo periodo, Amelia si spinge verso il mare, forzando l’arrivo della stagione più bella, quella calda che lei ama intensamente.

Non a caso, il contesto ambientale della foto di Amelia si interseca tra le vie di madre natura, perchè lei si sente felice così, senza dare magari troppo credito all’amore vero, di cui probabilmente in passato ve ne è rimasta delusa

Amelia Fiore, lo scatto in cima alla scogliera fa venire i brividi: bellezza vertiginosa