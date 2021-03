Animali da compagnia ritrovati in condizioni terrificanti: la polizia sul posto

Una trentina di animali da compagnia sono stati ritrovati in condizioni di salute ed igiene terrificanti: la polizia è giunta sul posto.

Il macabro ritrovamento degli animali da compagnia da parte della gendarmerie è avvenuto lo scorso martedì 2 marzo nei pressi della città francese di Bordeaux, e più precisamente a sud del dipartimento francese di Gironde. Al momento dell’irruzione della polizia francese nella casa famiglia trenta animali di differente tipologia, tra cui quindici esemplari di cani, nove gatti, tre conigli ed una tartaruga d’acqua vertevano in condizioni di mancata cura e definiti dagli esperti come del tutto insalubri.

Gironde, animali da compagnia in condizioni terrificanti

La piccola associazione locale che ha preso in carico il caso di maltrattamenti, ed ha indicato dettagliatamente il numero di esemplari che hanno subito tali mancanze, è la Vénus, con sede a Bordeaux dal 2017.

Una delle prime impressioni varate dai soccorritori degli animali è stata quella di ritrovarsi in un luogo dagli “odeurs insoutenables“. Ovvero di odori del tutto insopportabili provenienti probabilmente dal mancato raccoglimento dei loro escrementi o dal cibo avariato e lasciato lì per tempo immemore. Inoltre, in una delle stanze in cui sono stati ritrovati gli esemplari canini vi erano come da reportage una quantità spropositata di escrementi ed immondizia. Ognuno di essi in condizioni davvero impossibili in cui poter vivere.

“Non ho mai visto una cosa simile“, è stata la postuma testimonianza di un altro dei membri più affermati dell’associazione francese, il tesoriere Laurent Blanchard-Talou. La polizia ha al momento sgomberato il luogo. E, grazie al cospicuo aiuto della protezione animali del posto ha portato in salvo gli esemplari, fornendo loro tutte le cure necessarie.