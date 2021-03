Impazza il gossip su Anna Tatangelo. La cantante di Sora avrebbe un nuovo fidanzato, più giovane di lei. Galeotto fu un incontro

Anna Tatangelo e il suo nuovo amore. È questo il super gossip che gira in queste ore, secondo il quale la cantante di Sora avrebbe un nuovo fidanzato. Archiviata definitivamente la storia con quello che è stato senza dubbio l’amore della sua vita, Gigi D’Alessio, Anna ricomincia.

Sarà tutto vero? Solo il tempo ce lo potrà dire, vedremo se lei ci mostrerà qualcosa. Di certo da un anno a questa parte, da quando Anna e Gigi si sono lasciati, indiscrezioni ne sono circolate parecchie, mai confermate poi. Tra di loro però c’è un bel rapporto, un bene che non finisce e una stima reciproca. È stata la stessa cantante a rivelarlo in una intervista al Corriere delle Sera.

“Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre – ha detto – È il padre di mio figlio. (…) Io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me”. Ma torniamo al suo nuovo fidanzato, chi sarebbe? Un suo collega e il dettaglio sul primo incontro è da non crederci.

Anna Tatangelo, ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Le indiscrezioni sul nuovo fidanzato di Anna Tatangelo arrivano direttamente da “Ogni Mattina”, il programma condotto da Adriana Volpe che va in onda su TV 8. A Lanciare il mega gossip in studio è stato Santo Pirrotta. Secondo lui Anna Tatangelo ricomincia dall’amore e da un altro uomo.

Si tratta di un collega, “più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori” ha detto Pirrotta. Livio Cori è un cantante napoletano molto apprezzato anche nel panorama musicale nazionale e ha all’attivo alcune collaborazioni con Ghemon, Jesa e Dj Uma.

A farli incontrare? Proprio Gigi D’Alessio, secondo il giornalista, che avrebbe presentato Cori alla Tatangelo. E Gigi come l’ha presa? Secondo il gossip lui ha ricominciato accanto ad una sua fan, una certa Denise che è più giovane di lui di 26 anni.

Per il momento puro gossip, dovremmo attendere se la bella cantante, che nel frattempo è tornata castana dopo un periodo caliente in biondo, confermerà o meno.