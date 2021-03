Benedetta Mazza in versione “Giglio Tigrato”, il web impazzisce – FOTO

Benedetta Mazza spiazza il web in versione “Giglio Tigrato”. L’abito, dotato di uno spacco vertiginoso, esalta le favolose gambe

La conduttrice spiazza il web nella sua versione “Giglio Tigrato“. L’ex modella, lanciata dall’esperienza di Miss Italia, è una vera star dei social, tanto da annoverare quasi 400mila followers nell’account di Instagram. Per stupire di volta in volta i suoi fan, Benedetta Mazza si propone in vesti ogni giorno diverse: l’ultima è quella del celebre personaggio di “Peter Pan”.

La collana dai richiami etnici, abbinata alla fascia per capelli, conferisce all’attrice un’aria senza dubbio fiabesca. Il lungo vestito, dotato di uno spacco vertiginoso, crea uno spiraglio che lascia intravedere le gambe favolose. Bella e travolgente, la Mazza ha già ottenuto l’approvazione del web.

Benedetta Mazza: la carriera della conduttrice

La splendida conduttrice di Parma, notata durante il concorso di Miss Italia 2008, ha iniziato la propria carriera lavorando come modella. In breve tempo, il successo di Benedetta fu tale che Carlo Conti la volle accanto a sé come professoressa dell’Eredità: la Mazza partecipò infatti a ben 2 stagioni del programma, dal 2009 al 2011.

Parallelamente, la giovane si è anche messa alla prova in qualità di conduttrice, guidando programmi su canali come Rai YoYo e Rai Gulp. Oltre ad essersi cimentata in esperienze attoriali non particolarmente notevoli, la modella ha partecipato a numerosi programmi televisivi: da “Tale e quale show” al “Grande Fratello Vip“, nell’edizione del 2018.

L’esperienza all’interno del reality fu una delle ultime apparizioni televisive di Benedetta. Da allora l’attrice, che si era classificata al sesto posto, sembra aver momentaneamente preso una pausa dal mondo dello spettacolo.