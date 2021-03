Bolzano, la confessione di Benno: “Come ho ucciso i miei genitori”

Bolzano, dopo mesi arriva la confessione tanto attesa: chi ha ucciso Peter Neumair e Laura Perselli? Il figlio parla ma nessun pentimento

A due mesi dalla scomparsa della coppia di Bolzano, Laura Perselli e Peter Neumair, arriva la confessione tanto attesa: è stato il figlio Benno ad uccidere i genitori. In un interrogatorio durato tre ore, il ragazzo avrebbe rivelato i dettagli del macabro episodio, ma senza un filo di pentimento da parte sua. Così si legge sul Corriere della Sera che ha riportato il racconto del colpevole. “Avevamo litigato per i soliti motivi di soldi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora ho preso una corda e gliel’ho stretta al collo. L’ho fatto per farlo stare zitto”, ha spiegato agli inquirenti.

Bolzano, cosa ha confessato l’omicida?

Il Corriere della Sera riporta il verbale dell’interrogatorio di tre ore in cui il giovane Benno avrebbe dichiarato come ha ucciso i suoi genitori. Dopo aver discusso con il padre per soldi e averlo strangolato, è arrivato il momento della mamma appena tornata a casa. “Non le ho nemmeno dato il tempo di togliersi il cappotto e quando è entrata ho strangolato anche lei”. Si legge sui documenti. Una volta finita l’opera avrebbe buttato il cellulare e la corda nel cassonetto. Per non lasciare nessuna traccia di riconoscimento si è liberato dei due cadaveri e ha pulito casa con l’acqua ossigenata. Nessuno si sarebbe accorto di nulla, tranne un vicino che lo ha visto affannato, ma con aria disinvolta, il colpevole ha preso la scusa della palestra e se n’è andato.

La sua confessione lascia tutti senza parole, ma quello che stupisce ancora di più è il fatto che il ragazzo abbia rivelato i dettagli senza avere timore, vergogna o pentirsi dell’accaduto. Ci sono ancora molti dettagli da capire e saranno gli inquirenti a portare avanti le indagini e a confermare definitivamente il verdetto.

