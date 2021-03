Carolina Casiraghi, il davanti dell’intimo ti fa sudare: non ti stacchi da lì – FOTO

Carolina Casiraghi spezza l’incantesimo dell’amore con un primo piano super travolgente in intimo nero: “Ti fa sudare…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

La sensualissima blogger di Instagram, Carolina Casiraghi ha spiazzato i follower dell’amore e delle bellezze di fondo con uno scatto da far girare la testa. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio” è la massima di vita per l’imprenditrice, che si mostra ai riflettori sempre più provocante e “bollente”.

La splendida Carolina si divide tra bellezza e romanticismo, con qualche scatto stile vintage e un guizzo di sensualità che stravolge ogni pronostico in anteprima. Non a caso lei ha sempre portato avanti l’idea e l’importanza del lavoro.

Da buon spirito imprenditoriale, la Casiraghi sembrava volesse avviare la propria carriera da tutt’altra direzione rispetto a ciò per cui si è affermata. Ha stuzzicato continuamente la fantasia dei suoi seguaci, finchè si sono ricreduti e hanno scoperto un “segreto” accattivante tra i social network

Carolina Casiraghi, in intimo nero provocante: “Riuscite a sopravvivere…?”