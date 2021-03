Carolina Stramare, il VIDEO dove si veste e si sveste. L’Apoteosi dell’amore

Carolina Stramare continua a far impazzire i suoi followers con contenuti sempre più spettacolari: l’ex Miss Italia è una bomba.

Non esistono davvero aggettivi per descrivere la straordinaria bellezza di Carolina Stramare. La nativa di Genova è una modella di assoluto livello e vinse l’edizione numero 80 del concorso ‘Miss Italia’. La splendida 22enne era uno dei concorrenti della nuova edizione de ‘L’isola dei famosi’, ma ha scelto di non partire per problemi familiari.

Carolina è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 206mila followers: la modella ligure delizia i suoi ammiratori condividendo contenuti sempre più piccanti ed esplosivi. La ragazza, poco fa, ha messo in rete un video disarmante in cui sfodera il suo fisico da brividi.

Carolina Stramare, il video fa il giro del web: spettacolo assicurato

Carolina, poco fa, ha messo in rete un video sbalorditivo: la ragazza sbottona e abbottona il pantalone con estrema sensualità e delicatezza. La nativa di Genova indossa anche un top che scopre totalmente il suo ventre stupefacente: l’addome della modella è sublime. L’outfit mette in risalto le sue forme da infarto.

“Mi sento male, sei devastante”, “Sei di una bellezza stratosferica”, “Ma che dea che sei”, “Il tuo look è perfetto”, “Sei pazzesca”, si legge tra gli innumerevoli commenti. Il filmato ha velocemente fatto il giro del web e ha già raccolto 8mila cuoricini su Instagram.

La Stramare, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo dei social network condividendo una fotografia in cui indossava una canotta estremamente sexy, con décolleté in evidenza.