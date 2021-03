Le pagelle ed il tabellino della gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus-Porto.

La Juventus, dopo la vittoria convincente contro la Lazio, torna in campo per sfidare il Porto nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. I bianconeri dovevano recuperare il 2 a 1 subito in terra lusitana. Pronti, via: la banda di Pirlo va subito sotto. Sergio Oliveira, al 19° minuto, trasforma in gol il rigore concesso dall’arbitro per un intervento rude di Demiral. La formazione di casa non riesce ad imbastire una rimonta e offre il fianco a diverse sortite offensive degli avversari. Al duplice fischio, il Porto rientra negli spogliatoi sull’1 a 0. Nella seconda frazione, la musica cambia completamente. Chiesa, già al 48° minuto, pareggia i conti con un bel tiro. L’ex Fiorentina colpisce anche un palo e sigla anche la rete del 2 a 1 che porta il confronto complessivamente in parità. Qualche istante prima, Taremi aveva compiuto una sciocchezza colossale venendo espulso per doppia ammonizione (una protesta decisamente eccessiva). Prima della fine dei tempi regolamentari, Cuadrado colpisce una traversa clamorosa. Tripudio di emozioni nei supplementari, soprattutto nel secondo. Szczesny compie un errore incredibile e si lascia beffare dalla punizione di Sergio Oliveira. Nel finale, Rabiot trova anche il gol del 3 a 2. La Juventus prova gli ultimi assalti ma il Porto stringe i denti e raggiunge i quarti. Fallimento incredibile per la squadra di Pirlo.

Juventus-Porto: il tabellino della gara di Champions League

