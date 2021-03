Incidente in pieno centro: ragazzo di 32 anni perde la vita

Nella serata di ieri, un ragazzo di 32 anni è morto a Cosenza in un drammatico incidente stradale in moto avvenuto nel centro della città.

Tragico incidente nella serata di ieri a Cosenza. Un ragazzo di 32 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato in sella alla propria moto contro un new jersey su corso Vittorio Emanuele. Dopo il violento impatto, sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge, utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Un ragazzo ha perso la vita nella serata di ieri, lunedì 8 marzo, in un drammatico incidente stradale verificatosi nel centro storico di Cosenza. La vittima è Gianpiero Tarasi di 32 anni. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de La Gazzetta del Sud, il 32enne viaggiava a bordo della sua moto, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro alcuni blocchi di cemento su corso Vittorio Emanuele. Il new jersey era stato installato in seguito ad una frana avvenuta nei mesi scorsi.

Sul luogo della tragedia sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del Suem 118, ma per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Dai primi accertamenti, riporta La Gazzetta del Sud, pare essersi trattato di un incidente autonomo che, dunque, non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Quello avvenuto nella serata di ieri è il secondo incidente mortale in poche ore nel cosentino. Sabato scorso, un uomo di 48 anni aveva perso la vita in un tragico schianto all’interno di una galleria sulla strada provinciale 107 nel tratto tra Paola e Cosenza.

