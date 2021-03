Covid-19, il bollettino del 9 marzo: 19.749 nuovi casi e 376 decessi

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi martedì 9 marzo, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati relativi all’epidemia da Covid-19, diffusasi in Italia ormai da oltre un anno. Stando al bollettino odierno, i casi di contagio complessivi sono saliti a 3.101.093 con un incremento di 19.749 unità rispetto a ieri. Tornano in aumento i soggetti attualmente positivi che risultano essere 478.883 (+6.350) e i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+56) che ammontano a 2.756. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza è giunto a 2.521.731, ossia 12.999 unità in più di ieri. Si aggrava il il bilancio delle vittime con 376 decessi, registrati nelle ultime 24 ore, che hanno portato il totale a 100.479.

L’Emilia Romagna, si legge nelle note, ha comunicato l’eliminazione di 24 casi dei giorni precedenti, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Covid-19, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia di lunedì 8 marzo

Aggiornato nella giornata di ieri lo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia con il consueto bollettino. Stando ai dati del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 3.081.368. Tornavano in calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 472.533. Salivano, invece, i ricoveri in terapia intensiva che risultavano essere 2.700. Il numero dei guariti era giunto a 2.508.732. Nelle ultime 24 ore si erano registrati 318 decessi che portavano il bilancio totale delle vittime a 100.103.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, eliminava 3 casi dei giorni precedenti, in quanto duplicati. L’Emilia Romagna segnalava l’eliminazione di 17 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, il bollettino dell’8 marzo: 13.902 nuovi casi di contagio e 318 vittime

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 7 marzo

Il Ministero della Salute ha aggiornato, domenica con il consueto bollettino, lo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando ai dati, i casi di contagio erano saliti a 3.067.486. In crescita anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 472.862, così come i ricoveri in terapia intensiva che erano 2.605. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza era giunto a 2.494.839. Si aggravava ancora il bilancio delle vittime che portavano il totale a 99.785.

La regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, comunicava l’eliminazione dal totale dei positivi di 11 casi dei giorni precedenti: 10 in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare, 1 caso in quanto giudicato non caso Covid-19.

La Sardegna specificava che un deceduto dichiarato nella giornata di ieri era proveniente dalla T.I.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, il bollettino del 7 marzo: 20.765 casi di contagio e 207 decessi

Covid-19, nota giornalista muore a 49 anni stroncata dal virus

È morta, all’età di 49 anni, Valeria D’Esposito, giornalista e nota blogger molto seguita sui social network. Valeria, è deceduta per delle complicazioni da Covid-19, virus che aveva contratto poche settimane dopo il suo 49esimo compleanno, festeggiato il 15 febbraio scorso. La giornalista lavorava per il portale web Visit Campania, che si occupa della promozione del territorio e delle aziende locali, e gestiva un proprio blog.

Nella sua ultima newsletter, di pochi giorni fa, pubblicata sul portale Visit Campania aveva scritto: “Nella terza ondata, che non avrebbe dovuto esserci, il covid ha raggiunto anche me. Ebbene sì, mentre ero in attesa della chiamata per il vaccino, un giorno all’improvviso mi sono sentita poco bene“. Nel post, la giornalista aveva parlato dei suoi desideri: quello di avere massima cura di sé stessa e quello di riprendere a viaggiare. Sogni purtroppo infranti da una pandemia che solo in Italia ha mietuto oltre 100mila vittime.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, nota giornalista muore a 49 anni stroncata dal virus

Covid-19, grande notizia per il Vaccino: “Si, avverrà qui”

Buone notizie sul fronte vaccino. Lo Sputnik V russo sarà prodotto anche in Italia. Le operazioni dovrebbero iniziare questa estate, approssimativamente verso il mese di luglio. Stando ad un accordo sottoscritto con il Paese di Vladimir Putin, infatti, si potrà dare avvio ad un programma che consentirà di produrre circa 10 milioni di dosi prima della fine dell’anno.

A prendersi carico della richiesta un’azienda lombarda la quale si occuperà anche della distribuzione. A dare notizia dell’accordo la Camera di Commercio italo-Russa. Un primato, considerato che l’Italia diventa il primo Paese dell’UE a stringere un accordo per lo Sputnik.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, grande notizia per il Vaccino: “Si, avverrà qui”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.



Una decisione che, quindi, potrebbe velocizzare le operazioni di somministrazioni del vaccino e cercare di porre un freno alla pandemia che, ormai, imperversa da un anno. I casi di contagio continuano a salire, come anche il numero dei decessi e delle terapie intensive.

GUARDA LE NOTIZIE DEL NOSTRO TG LIVE