Covid-19, nota giornalista muore a 49 anni stroncata dal virus

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Valeria D’Esposito, deceduta all’età di 49 anni per delle complicazioni da coronavirus. La giornalista era un volto noto di Visit Campania, portale di promozione del territorio e delle aziende locali della Regione. Diffusasi la tragica notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio ed in ricordo di Valeria da parte di amici e colleghi.

Senza Parole. Oggi è venuta mancare, per il maledetto covid, Valeria D’Esposito di Visit Campania, in questi anni era… Pubblicato da Pizzeria Doro Gourmet su Lunedì 8 marzo 2021

È morta, all’età di 49 anni, Valeria D’Esposito, giornalista e nota blogger molto seguita sui social network. Valeria, è deceduta per delle complicazioni da Covid-19, virus che aveva contratto poche settimane dopo il suo 49esimo compleanno, festeggiato il 15 febbraio scorso. La giornalista lavorava per il portale web Visit Campania, che si occupa della promozione del territorio e delle aziende locali, e gestiva un proprio blog.

Nella sua ultima newsletter, di pochi giorni fa, pubblicata sul portale Visit Campania aveva scritto: “Nella terza ondata, che non avrebbe dovuto esserci, il covid ha raggiunto anche me. Ebbene sì, mentre ero in attesa della chiamata per il vaccino, un giorno all’improvviso mi sono sentita poco bene“. Nel post, la giornalista aveva parlato dei suoi desideri: quello di avere massima cura di sé stessa e quello di riprendere a viaggiare. Sogni purtroppo infranti da una pandemia che solo in Italia ha mietuto oltre 100mila vittime.

Una volta diffusasi la notizia del decesso della giornalista sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network, da parte di amici, conoscenti e colleghi. Tra questi anche quello della Pizzeria Doro Gourmet di Macerata Campania che sulla propria pagina ha scritto: “Senza Parole. Oggi è venuta mancare, per il maledetto covid, Valeria D’Esposito di Visit Campania, in questi anni era stata tante volte in pizzeria e tante volte ne aveva scritto“.

🖤🌾voglio ricordarti così, cara Valeria, mentre sorridi al mare – grande passione comune – e alla vita.. tra le mimose… Pubblicato da Teresa Lucianelli su Martedì 9 marzo 2021

Anche la redazione di YesLife si stringe alla famiglia di Valeria D’Esposito colpita dall’improvvisa perdita.

