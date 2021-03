L’Eredità, Flavio Insinna: “Allora non conto niente!” Gelo in studio

Stasera è andata in onda un’altra puntata de “L’Eredità” dove protagonisti sono stati i concorrenti del quiz show diretto da Flavio Insinna

Stasera 9 marzo è andata in onda un’altra puntata del game show condotto da Flavio Insinna. I sette concorrenti si sono sfidati nei vari giochi. Durante la prima fase del quiz Valentina è stata eliminata. Oggi è il compleanno di una delle partecipanti al gioco Martina, a cui Insinna ha fatto gli auguri da parte di tutto lo studio. Gli altri concorrenti sono stati Riccardo, un giovane ragazzo che lavora nel campo delle tende da sole; Corinna, una studiosa di materie umanistiche che è stata eliminata nel secondo gioco; il campione in carica Yuri, Cristiano di Napoli e Sabrina. Quest’ultima è di Genova e lavora nello studio di un notaio. Prima del gioco dei “Paroloni” è stato eliminato il giovane Riccardo. Al terzo gioco si sono sfidate la festeggiata e Sabrina per stabilire chi avrebbe partecipato al Triello. La seconda di queste ultime due è stata eliminata.

Flavio Insinna sbotta all’Eredità: “Ma allora non conto niente!”