Eva Henger fa girare la testa ai fan: tutta la sua bellezza in un VIDEO

Eva Henger regala ai fan un video che celebra la sua bellezza, Instagram in subbuglio: perfezione e fascino

Eva Henger, un nome che apre i più disparati scenari, certamente senza bisogno di descrizioni. Bellezza ineguagliabile, carica di sensualità altissima, ma anche onestà, intelligenza e schiettezza, queste le caratteristiche della personalità di una delle donne più desiderate in Italia.

Una carriera iniziata nel mondo della filmografia a luci rosse, la bellissima ungherese ha saputo invertire la rotta mantenendo la stessa popolarità, ma senza rinnegare il passato. Ha infatti intrapreso altre esperienze televisive con grande successo, come l’Isola dei Famosi nel 2018, fino a conquistare un ruolo frequente nei salotti di Barbara D’Urso.

LEGGI ANCHE –> Chi è Bianca? Conosciamo meglio la figlia di Paul Gascoigne

Eva Henger, bellezza magnetica in un video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)



LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis accusata di transfobia: scoppia la bufera per le sue parole

Non solo come personaggio televisivo, un altro modo in cui è riuscita a reinventarsi, cavalcando la notorietà, è l’utilizzo dei social. Eva Henger è anche un’influencer al pari di giovani colleghe, e totalizza sulla pagina Instagram un milione di follower pronti ad ammirarla. All’età di 48 anni esibisce un fisico mozzafiato che non risente del tempo che passa, e fa ancora girare la testa ai numerosissimi seguaci.

Com’è possibile constatare nell’ultimo video postato, è evidente come anche la pelle del viso e i suoi armoniosi lineamenti non risentano di alcun inestetismo. La sua bellezza brilla ancora come 20 anni fa, con la quale riesce ad affascinare e ammaliare chiunque possa goderne.

Mentre pubblicizza il profumo, possiamo vederla provare il prodotto per il suo ed il nostro piacere. Gli occhi sono i protagonisti del video, magnetici e seducenti, che regnano sulla perfezione del volto, dove emergono anche le labbra come disegnate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Tanto basta per accendere di infatuazione i fan che sono un fiume di complimenti. Il post recita “Come i fiori, anche i ricordi hanno un dolce profumo”, e qualche utente paragona la sua immagine proprio alla bellezza dei fiori.