Il fisico statuario della nuotatrice Federica Pellegrini mentre emerge fuori dall’acqua appare come una visione meravigliosa.

L’orgoglio italiano nel nuoto, Federica Pellegrini, dopo aver conquistato anche il pubblico del Festival di Sanremo, indossando un meraviglioso abito colore della notte in qualità di ospite, ha deciso che è il momento di tornare in piscina per divertirsi con una lunga serie di vasche in stile libero. Ed è per questa occasione, in virtù della sua più grande passione, che Federica si è immortalata nel mentre di questa mattina nella veste di un uragano. Scopriamo adesso il suo ultimo scatto.

Federica Pellegrini, in nero è una meraviglia di uragano

Federica esibisce un costume intero, sportivo, dalla tinta nera ed incredibilmente uniforme che raggiunge senza sforzi un tripudio di apprezzamenti. Si tratta di uno swimsuit firmato dal brand d’abbigliamento sportivo Jaked, che la nuotatrice non dimentica fortunatamente di citare per tutti coloro che appaiono interessati ad acquistare un modello simile al suo.

Ma al di là della scelta nell’outfit la primatista mondiale è alle prese con i preparativi per le olimpiadi che si terranno a Milano-Cortina previste per il 2026. A tale proposito è nelle sue ultime storie che Federica nomina alcune sue amiche e colleghe per partecipare alla scelta del logo.

Un’occasione più unica che rara. Vista soprattutto la sua enfasi nel sottolineare come questa di quest’anno sia la prima volta in assoluto nella storia in cui si abbia questa possibilità. Ovvero quella di scegliere quale logo preferire per la manifestazione sportiva adesso così tanto attesa.